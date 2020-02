Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, a precizat, vineri seara, dupa ce a vazut filmul „Colectiv”, ca tragedia de la Clubul Colectiv, care a indoliat Romania, este motivul pentru care Alianța USR-PLUS a intrat in politica. Barna a adaugat ca cel mai puternic sentiment avut in urma vizionarii filmului este…

- Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR, Dan Barna, umilește PLUS. Totul vine dupa ce partidul lui Dacian Cioloș a reacționat dur la anunțul USR privind oportunitatea susținerii lui Nicușor Dan ca și candidat unic al dreptei in cursa pentru Primaria Capitalei. Reacția PLUS a venit dupa…

- Rares Bogdan a anunțat ca Nicușor Dan este varianta pe care PNL o va susține pentru Primaria Capitalei, in cazul in care partidul Uniunea Forțelor Locale va fuziona cu PNL.Rareș Bogdan, prim vicepreședinte PNL, a precizat ca Nicușor Dan va fi varianta agreata de PNL la alegerile pentru Primaria Capitalei,…

- Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, cei doi candidați care se lupta pentru susținerea USR-PLUS la alegerile locale in cursa pentru Primaria Capitalei, au avut marți o intalnire „pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București”.Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat…

- Tudor Gheorghe (74 de ani) a dat replica dupa ce a fost acuzat ca face propaganda pro-comunism si critica Uniunea Europeana in spectacolul „Degeaba 30“, difuzat recent de Televiziunea Romana. Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, si fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, l-au criticat…

- Autoritatile germane analizeaza ipoteza unei drame familiale in cazul atacului armat din Germania, afirma surse din cadrul comisiei de ancheta citate de publicatia Bild. Un individ a deschis focul, omorand mai multe persoane si ranind altele. Conform agentiei DPA, cel putin sase persoane au fost...

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, joi seara, ca daca liberalii vor avea propriul candidat la alegerile locale pentru Primaria Capitalei, atunci ne batem joc”, afirmand ca este nevoie de un reprezentant puternic al partidelor de dreapta care sa o invinga pe Gabriela Firea, anunța MEDIAFAX.”E…

- Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, sare in apararea deputatului Iulian Bulai, care a descris Familia Sfanta ca fiind una ciudata și pe Iisus ca fiind un copil sarac."Pentru nervosii carora le-au sarit sarmalele pe nas de la postarea lui Bulai. Cateva sfaturi:…