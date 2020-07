Conflictul SUA-China, faza pe consulate: Beijingul cere americanilor să plece din Chengdu China a ordonat Statelor Unite sa închida consulatul din Chengdu, raspunzând cu aceeași moneda dupa ce i s-a cerut, saptamâna aceasta, sa-și închida consulatul din Houston, transmite Reuters, subliniind ca relațiile dintre cele doua mari puteri continua sa se deterioreze.



Beijingul avertizase ca va riposta dupa ce i s-a dat un termen de 72 de ore – pâna vineri – pentru a evacua consulatul sau din Houston, facând apel la Washington sa-și reevalueze decizia.



&"Decizia SUA a încalcat în mod serios legile internaționale, regulile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

