Rusia și Ucraina dau impreuna peste 30% din exportul de grau mondial, in zona mediteraneana fiind state care depind de graul din bazinul Marii Negre. La cererea mare se adauga și seceta din zona. Europa trebuie sa-și asume rolul de zona care livreaza hrana in absența materiilor prime din Rusia și Ucraina. Europa trebuie sa produca in plus pentru statele care au nevoie de materii prime și nu au nimic de-a face cu razboiul, ci se vad afectate in capacitatea lor de acces la alimente, in special statele din nordul Africii. Egiptul a anulat mai multe comenzi de grau avand in vedere prețul extrem de…