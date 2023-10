Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avut un schimb de opinii cu Statele Unite si Uniunea Europeana privind situatia din Nagorno-Karabah inaintea ofensivei ultrarapide a Azerbaidjanului in teritoriul respectiv.Anunțul a fost facut chiar de purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova.Reuters mentioneaza…

- Rusia a avut un schimb de opinii cu Statele Unite si Uniunea Europeana privind situatia din Nagorno-Karabah inaintea ofensivei ultrarapide a Azerbaidjanului in teritoriul respectiv.Anunțul a fost facut chiar de purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova.Reuters mentioneaza…

- Președintele azer, Ilham Aliev, a discutat cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, despre crearea unui coridor terestru intre țarile lor care ar urma sa traca prin Armenia, informeaza Retuers. Erevanul se opune acestui plan și se teme acum ca trupele azere s-ar putea pregati sa atace din nou.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este de parere ca „victoria” azerilor deschide, in opinia sa, „o noua oportunitate a unei norrnalizari” in regiune. Declarațiile au fost facute luni, in timpul unei vizite in enclava azera Naxcivan, situata intre Armenia, Iran si Turcia, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si azer Ilham Aliev se intalnesc luni, 25 septembrie, in enclava azera Naxcivan/Nahicevan, situata intre Armenia, Iran si Turcia, dupa ce au anuntat in luna iunie ca vor sa-si intensifice efortul de a deschide un culoar terestru – Coridorul Zangezur – care asigura…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a impartasit sambata Armeniei "ingrijorarea profunda" a Washingtonului cu privire la soarta locuitorilor armeni din Nagorno- Karabah, dupa preluarea acestui teritoriu de catre Azerbaidjan, transmite AFP.

- Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, se teme ca Baku poate incerca sa formuleze fața de Erevan pretenții teritoriale dupa semnarea tratatului de pace, noteaza Rador.Dupa cum a afirmat Pașinian intr-un interviu acordat postului e televiziune Euronews, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev,…

- Situația escaladeaza la granița noastra cu puțin inainte ca in Romania sa inceapa antrenamentele pentru formarea pilotilor ucraineni pe avioane americane de vanatoare de tip F-16, ce vor dura cel puțin jumatate de an. Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a discutat cu ministrul roman de Externe,…