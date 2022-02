Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez a anuntat joi ca din 9 februarie va elimina toate restrictiile in vigoare in prezent din cauza pandemiei de coronavirus, ca urmare a procentului ridicat al populatiei vaccinate si unui pericol mai mic reprezentat de varianta Omicron.Suedia se alatura astfel altor tari nordice, precum…

- CONFLICTUL Rusia-Ucraina: Iohannis anunța achiziția de avioane F 35 de ultima generație CONFLICTUL Rusia-Ucraina: Iohannis anunța achiziția de avioane F 35 de ultima generație Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” de la Campia Turzii, ca procesul…

- Un numar de 21 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene aveau, la 1 ianuarie 2022, un salariu minim pe economie, exceptii fiind Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- 1Finlanda nu discuta despre aderarea la NATO si nici nu are un asemenea proiect viitor. Politica Finlandei in domeniul securitatii ramane neschimbata'', a declarat Haavisto intr-o videoconferinta a ministrilor de externe din Uniunea Europeana.Secretarul de stat american Antony Blinken a dat de inteles,…

- Pandemia de COVID-19 nu se da batuta nici dupa aproape doi ani. Vestea proasta este ca omenirea se confrunta acum și cu alte boli. Cunoscuta gripa aviara pare ca s-a transformat și ea și acum se transmite inclusiv in randul mamiferelor. Virusul se transmite la mamifere Autoritațile din Germania au raportat…

- Calatorii straini nevaccinati anti-Covid – chiar daca prezinta un test negativ – nu mai pot intra in Finlanda – incepand de marti -, a anuntat guvernul. Aceasta este o masura in lupta impotriva variantei Omicron a SARS-CoV-2, informeaza News.ro . Numai calatori straini care prezinta un test negativ…

- Toti strainii si nerezidentii care doresc sa intre in tara vor fi obligati sa prezinte un test PCR negativ de mai putin de 72 de ore sau un test antigen de mai putin de 48 de ore, a indicat Ministerul danez al Sanatatii, intr-un comunicat.Aceasta masura va intra in vigoare din 27 decembrie pana cel…

- Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, susține ca uzinele de ardere a cauciucurilor nu cresc riscul de imbolnavire cu boli cum ar fi cancerul. „Daca este așa atunci spuneți-mi, va rog, de ce nu au murit oamenii ca muștele in Viena sau in Danemarca, sau in Suedia, Finlanda sau Germania, unde activitatea…