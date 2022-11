Stiri pe aceeasi tema

Curtea Constituționala a respins, miercuri, ca fiind inadmisibile, sesizarile depuse de parlamentarii AUR și USR, precum și sesizarea inaintata de Avocatul Poporului cu privire la cele trei legi ale justiției adoptate de Parlament.

Curtea Constituționala a Romaniei a stabilit termen pentru miercuri, 9 noiembrie, in cazul celor trei sesizari de neconstituționalitate in cazul noilor legi ale justiției.

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a sesizat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la neconstitutionalitatea celor acte normative din pachetul intitulat „Legile justitiei".

Avocatul Poporului a sesizat, joi, Curtea Constitutionala cu privire la unele articole din Legea statutului judecatorilor si procurorilor, potrivit obiectiei de neconstitutionalitate afisata pe site-ul institutiei. Cele trei legi ale Justitiei au fost atacate la CCR si de catre parlamentari ai USR

Comisia parlamentara speciala pentru examinarea legilor Justitiei a dat, luni, raport favorabil, cu amendamente, proiectului privind statutul judecatorilor si procurorilor, informeaza AGERPRES.

Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a continuat, marti, dezbaterile la proiectul privind statutul judecatorilor si procurorilor, majoritatea textelor fiind adoptate in forma Guvernului, scrie Agerpres. Membrii comisiei au acceptat, insa, unele amendamente propuse de PNL si de CSM,

Președintele Klaus Iohannis a dat ordine parlamentarilor sa nu modifice legile justiției altfel decat in modul in care Comisia Europeana a recomandat ca acestea sa arate pentru ca Romania sa poata scapa de MCV.

Procurorul general Gabriela Scutea a declarat joi ca DNA a continuat anul trecut sa obtina rezultate bune in investigarea cauzelor de mare coruptie, desi modificarile aduse legilor justitiei in perioada 2017 - 2019 reprezinta un obstacol major in calea bunei functionari a acestei structuri de parchet.