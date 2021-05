Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a bombardat locuința șefului Hamas din Gaza duminica, in timp ce grupul islamist a tras baraje de rachete spre Tel Aviv, ostilitațile intrand in cea de-a șaptea zi fara semne de diminuare, scrie Reuters, conform Mediafax. Cel puțin patru palestinieni au fost uciși in atacurile aeriene israeliene,…

- In cadrul convorbirii telefonice avute sambata, 15 mai, cu presedintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat asupra faptului ca evacuarea persoanelor din imobilul „in care se aflau tinte teroriste” a fost organizata inainte de raid, potrivit unui comunicat al biroului…

- Armata israeliana a distrus, sambata, un imobil cu inaltimea de 12 etaje din orasul Gaza in care erau sediile unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, afirma surse locale. Turnul Al-Jalaa din orasul Gaza s-a prabusit in urma unui atac cu rachete…

- In cladire erau redactiile locale ale unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, scrie agenția de presa Mediafax .Inaintea atacului, armata israeliana a transmis mai multe mesaje de avertisment, pentru a permite evacuarea cladirii. Nu exista…

- Un bloc turn din Gaza unde se aflau sediile redacțiilor Associated Press și Al Jazeera s-a prabușit ca urmare atacurilor aeriene lansate de armata israeliana. Cladirea fusese evacuata înainte de lansarea atacului de sâmbata, proprietarii fiind avertizați din timp, relateaza Reuters și BBC.…

- Premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, afirma ca operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza vor continua, in contextul atacurilor cu racheta lansate de pe acest teritoriu palestinian. "Eu am spus ca vom genera pierderi grave pentru Hamas si pentru…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, si-a inceput informarea zilnica de marți cu o declaratie despre situatia tensionata din Orientul Mijlociu, mentionand ca presedintele Joe Biden tocmai a primit o actualizare de la echipa sa de securitate nationala, principalul sau obiectiv fiind dezescaladarea.Psaki…

- Noi atacuri cu rachete a avut loc marți seara, 11 mai, intre Israel și militanții palestienii din Fașia Gaza, relateaza BBC. Potrivit sursei citate, mișcarea Hamas a sustinut ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei Tel Aviv, dupa ce o lovitura aeriana israeliana a distrus un bloc cu 13 etaje…