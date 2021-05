Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel miercuri la detensionarea conflictului dintre Hamas si Israel, in cadrul unui conversatii cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan care, mult mai ofensiv, a cerut ca statul israelian sa primeasca "o lectie", relateaza AFP. Potrivit Kremlinului, Putin si…

- MOSCOVA, 15 apr – Sputnik, Ksenia Melnikova. Șeful Pentagonului a zburat la Berlin, a ordonat creșterea numarului de soldați americani in țara și, de asemenea, a dat de ințeles ca noua administrație, ca și cea anterioara, este categoric impotriva "Nord Steam – 2". Dupa vizita acestuia, germanii au…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a avertizat duminica China "tot mai agresiva" impotriva oricarei incercari de a schimba statu-quo-ul in privinta Taiwanului, afirmand ca aceasta ar fi o "grava eroare", noteaza AFP. "Ceea ce vedem si ceea ce ne ingrijoreaza cu adevarat sunt actiuni tot mai…

- Statele Unite critica din nou corupția din Romania in primul raport al Departamentului de Stat asupra drepturilor omului publicat de administrația Biden. Potrivit Radio Romania Actualitați, secretarul de stat Antony Blinken a spus la conferința de presa dedicata raportului ca Departamentul sau ia foarte…

- SUA vor deveni in urmatoarele luni ''liderul'' accesului mondial la vaccinul impotriva COVID-19, dupa prime contributii pentru Mexic si Canada, a declarat luni secretarul de stat american Antony Blinken, citat de AFP, potrivit AGERPRES. Washingtonul a anuntat deja acorduri pentru a trimite…

- ​Statele Unite au lovit în noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile pro-iraniene în Siria, prima operatiune militara a administratiei Biden decisa ca raspuns la atacurile recente împotriva intereselor occidentale din Irak, transmite AFP. Descriind aceasta…

- CHIȘINAU, 23 feb – Sputnik. Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a comentat declarația Departamentului de Stat al SUA in care se afirma ca motivul contracararii ”Nord Stream-2” este geopolitica. Reprezentantul oficial al diplomației americane a declarat anterior…

- Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei. Acest lucru are loc la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis ca Washingtonul va relua acest angajament. Potrivit DPA, Acordul de la Paris a fost negociat in al…