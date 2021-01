Conflictul israeliano-palestinian: Moscova sugerează o conferința, Washingtonul promite să se reconecteze cu palestinienii Rusia a propus marți ONU o conferința ministeriala internaționala în primavara sau în vara cu privire la conflictul israeliano-palestinian, cu mai mulți participanți, SUA promițând din partea sa sa reînnoiasca relațiile cu palestinienii, potrivit AFP.



Amintind ca Rusia a aprobat de la bun început cererea facuta în septembrie de președintele palestinian Mahmoud Abbas pentru o conferința internaționala la începutul anului 2021 pentru &"lansarea unui proces de pace&", șeful diplomației ruse Sergey Lavrov a detaliat cine ar putea participa acolo, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

