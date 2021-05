Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza, prin raiduri aeriene si tiruri de artilerie de la sol, din zona frontierei, iar bilantul victimelor in teritoriul palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas a ajuns la 115 morti.…

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana.

- Trupele israeliene au intrat în Fâșia Gaza ca parte a operațiunii militare în curs împotriva mișcarii islamiste palestiniene Hamas, au declarat vineri reprezentanți ai armatei, potrivit AFP."Forțele aeriene israeliene și trupele terestre efectueaza un atac în…

- Conflictul din Orientul Mijlociu se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul mortilor a ajuns la 83 de palestinieni și 7 israelieni.In timp ce lideri din toata lumea fac apel la pace, Israelul a respins propunerea Hamas de incetare a focului. Toate permisiile soldaților israelieni au fost anulate și au…

- Israelul este in pragul razboiului civil. Presedintele Biden a discutat telefonic cu premierul israelian Netanyahu, iar secretarul de stat Antony Blinken cu liderul palestinian Mahmoud Abbas despre deteriorarea situatiei.

- Joe Biden a dat clar de inteles: conflictul israeliano-palestinian, fara speranta unei solutionari rapide, nu face parte din prioritatile sale. Dar, la fel ca in cazul multora dintre predecesorii sai, o criza il obliga pe cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite sa intervina macar pentru evitarea…

- Cel putin o persoana a murit, marti seara, la periferia orasului Tel Aviv, in urma unui atac cu racheta, astfel ca bilantul a ajuns la trei morti in Israel, iar in oraselul israelian Lod se inregistreaza confruntari armate intre etnici arabi si israelieni, afirma surse citate de presa israeliana.…

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim.