- Angela Merkel a purtat luni o discutie la telefon cu Benjamin Netanyahu si i-a transmis interlocutorului sau „solidaritatea” Germaniei fata de Israel, aflat in prezent intr-un episod de violente cu miscarea islamista Hamas.

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste luni cu omologul sau egiptean Abdel Fattah el-Sisi, in semn de ”sustinere a unei medieri egiptene in curs” in conflictul israeliano-palestinian, in marja unei conferinte internationale pe tema ajutorarii Sudanului, anunta Palatul Elysee, relateaza…

- Ministrii afacerilor externe ai Uniunii Europene vor participa marti la o videoconferinta de urgenta pe tema escaladarii luptelor intre Israel si palestinieni, a anuntat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP. "Avand in vederea escaladarea in curs intre Israel…

- Organizația terorista Hamas și Jihadul islamic au lansat aproape 2.000 de rachete saptamana asta din Gaza asupra Israelului. Este pentru prima oara, in ultimii 7 ani, cand Ierusalimul a fost una dintre ținte.

- Statele Unite s-au opus organizarii, vineri, a unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la violentele izbucnite intre israelieni si palestinieni, au indicat surse diplomatice, relateaza AFP, preluata de Agerpres. SUA susțin astfel poziția Israelului, care refuza implicarea…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a marcat cea de-a 76-a aniversare de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, subliniind ca oamenii vor avea mereu datoria de a-si aminti de victimele regimului national-socialist german, informeaza sambata dpa. "8 mai 1945 a fost ziua eliberarii.…

- Doi ciobani sirieni și un lot generos de vaccinuri ar fi dat Israelul la schimb pentru o femeie, cetațean israelian, ținuta prizoniera in Siria, scrie The Guardian. Publicația britanica citeaza surse locale, care susțin ca schimbul de prizonieri dintre cele doua state a fost mediat de Rusia și a avut…