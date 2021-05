Un numar de 232 de palestineni, printre care combatanti Hamas, si 12 israelieni si-au pierdut viata de la inceputul actualului conflict din Fasia Gaza si sudul Israelului, pe 10 mai, perioada in care miscarile palestiniene Hamas si Jihadul Islamic au lansat peste 4.000 de rachete catre teritoriul israelian, relateaza joi AFP. Cinci palestinieni au decedat joi din cauza loviturilor aeriene israeliene in Fasia Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta enclava aflata sub controlul Hamas. Dupa cateva ore de aparenta acalmie, loviturile aeriene s-au intensificat joi dupa-amiaza, coloane de fum…