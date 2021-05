Conflictul Israel-Palestina Reuniune extraordinară a miniștrilor de externe UE, convocată de șeful diplomației europene Ministrii afacerilor externe ai Uniunii Europene vor participa marti la o videoconferinta de urgenta pe tema escaladarii luptelor între Israel si palestinieni, a anuntat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP.



"Având în vederea escaladarea în curs între Israel si Palestina si numarul inacceptabil de victime civile, am convocat o videoconferinta extraordinara a ministrilor afacerilor externe din UE marti", a scris Josep Borrell pe Twitter.



In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Austria a arborat vineri drapelul israelian pe cladiri guvernamentale in semn de "solidaritate" cu Israelul in fata "atacurilor" efectuate "dinspre Fasia Gaza" de catre "Hamas si alte grupari teroriste", relateaza France Presse. "Condamn cu cea mai mare fermitate atacurile impotriva Israelului dinspre…

- Austria a arborat vineri drapelul israelian pe cladiri guvernamentale in semn de "solidaritate" cu Israelul in fata "atacurilor" efectuate "dinspre Fasia Gaza" de catre "Hamas si alte grupari teroriste", relateaza France Presse. "Condamn cu cea mai mare fermitate atacurile impotriva Israelului dinspre…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a transmis sprijinul sau ferm pentru securitatea Israelului și pentru „dreptul Israelului de a se apara”, dupa raidurile și violențele din ultimele zile in care au fost uciși oameni in Israel și in Fașia Gaza, in cadrul unei convorbiri pe care a avut-o…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi AFP preluat de agerpres. La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele…

- Potrivit Kremlinului, Putin si Erdogan „si-au exprimat ingrijorarea profunda fata de luptele care continua si fata de cresterea numarului de morti si de raniti”.Presedintia rusa a precizat astfel ca cei doi lideri au facut apel „la partile implicate sa detensioneze situatia”, in contextul in care Putin…

- Potrivit Kremlinului, Putin si Erdogan „si-au exprimat ingrijorarea profunda fata de luptele care continua si fata de cresterea numarului de morti si de raniti”.Presedintia rusa a precizat astfel ca cei doi lideri au facut apel „la partile implicate sa detensioneze situatia”, in contextul in care Putin…

- Sapte tari din cadrul Uniunii Europene, inclusiv Romania, au trimis o scrisoare Comisiei Europene prin care evidentiaza rolul important al energiei nucleare, contestat de Germania si Austria, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, informeaza Mediafax. "Este un apel de urgenta…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans admite ca Uniunea Europeana a facut greseli in elaborarea strategiei de vaccinare impotriva noului tip de coronavirus pentru statele membre, informeaza dpa, citata de Agerpres. Comisia Europeana a comandat in total cel putin 1,4 miliarde de doze din…