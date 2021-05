Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- O jurnalista a postului Al Jazeera, din Fasia Gaza, a surprins live momentul in care avioanele de lupta ale Israelului au aruncat doua bombe si au lovit o cladire aflata la cativa metri de ea, in timp ce aceasta relata live de pe acoperisul unui bloc. Cladirea adapostea birouri pentru canalul Al-Aqsa…

- Fașia Gaza și Israel continua razboiul! Turnul Al-Shorouk este a treia cladire majora din Gaza care a fost distrusa in conflictul militar dintre Israel și mișcarea islamista Hamas. Cladirea era sediul televiziunii palestiniene Al-Aqsa. Armata israeliana a lansat nu mai puțin de 9 rachete asupra imobilului,…

- O cladire cu zece etaje din orașul Gaza a fost pulverizata miercuri de atacurile israeliene, a declarat un jurnalist AFP.Turnul Al-Shorouk, care adapostea birourile postului de televiziune palestinian Al-Aqsa, este a treia cladire majora din Fâșia Gaza care a fost distrusa de la escaladarea…

- Poliția a impus carantina de noapte incepand cu ora 20:00 in orașul Lod, localitate aflata la circa 15 kilometri sud-est de Tel Aviv, dupa ultimele confruntari violente dintre israelieni și palestinieni, informeaza Associated Press. Restricțiilese aplica atat persoanelor care vin in oraș cat șilocuitorilor,…

- Hamas a declarat ca a lansat 137 de rachete în „cinci minute” marți dupa-amiaza catre Israel, lansarile simultane fiind menite sa împiedice scutul antiracheta „Domul de Fier” al Israelului. Potrivit imaginilor spectaculoase postate de ambasada Israelului în…

- Noi atacuri cu rachete a avut loc marți seara, 11 mai, intre Israel și militanții palestienii din Fașia Gaza, relateaza BBC. Potrivit sursei citate, mișcarea Hamas a sustinut ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei Tel Aviv, dupa ce o lovitura aeriana israeliana a distrus un bloc cu 13 etaje…

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…