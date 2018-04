Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 51 de ani, implicati in altercatia care a avut loc pe o strada din municipiul Mangalia, au fost retinuti pentru o perioada de 24 de ore, fiind introdusi in C.R.A.P. al IPJ Constanta. Acestia sunt acuzati de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii…

- Doi copii, cu varstele de sase luni si, respectiv, patru ani, au fost salvati de un politist aflat in timpul liber care a intervenit prompt la un incendiu izbucnit la o casa din comuna Dobra, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Incendiul a avut loc luni seara, iar agentul…

- Un politist a salvat viata a doi copii, pe care i-a scos la timp dintr-o casa in flacari. Politistul se afla in afara orelor de program si considera ca nu si-a facut decat datoria. Seara trecuta, in jurul orei 19.00, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la declanșarea unui incendiu,…

- Un incendiu care ar fi putut sa se incheie cu pagube materiale importante si chiar cu victime omenesti a fost stins la timp in localitatea Hitias. Mai multi martori au declarat pentru Lugoj Info.ro ca politistul, agent in cadrul Politiei Lugoj, se afla in vizita la Hitias si a observat ca din cosul…