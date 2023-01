Stiri pe aceeasi tema

Aproximativ 25 de locuitori din California sunt sub alerta de inundații in acest weekend, in conditiile in care o noua furtuna de iarna se deplaseaza catre sud, anunța Rador.

Ca urmare a plafonarii pretului petrolului rusesc, veniturile realizate de Moscova din exporturile de titei sunt mai mici cu aproximativ 160 de milioane de euro (172 de milioane de dolari) pe zi, sustine un cercetator finlandez, transmite Bloomberg, relateaza Agerpres.

Autoritatile de reglementare sud-coreene au amendat compania Tesla cu 2,2 milioane de dolari pentru ca producatorul de automobile electrice nu si-a avertizat clientii ca acestea vor avea o autonomie mai mica de jumatate decat cea anuntata in cazul unor temperaturi scazute, informeaza BBC, relateaza…

OPEC+, care include producatorii din cadrul OPEC si si alte state aliante, intre care si Rusia, a convenit duminica sa mentina cursul politicii sale de reducere a productiei, inainte de intrarea in vigoare a unei interdictii a titeiului rusesc din partea Uniunii Europene, transmite CNBC.

Hemgenix conține o substanța care este introdusa intr-o gena funcționala din ficatul pacientului. Medicamentul ajuta la coagularea sangelui.

Un tablou de Marc Chagall, care figureaza printre 15 opere furate de nazisti si restituite de Franta mostenitorilor familiilor jefuite, a fost vandut marti seara pentru 7,4 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Phillips, la New York, informeaza News.ro.

Persoane necunoscute cu mitraliere au furat mai mulți saci de la doi barbați, totul pe principalul aeroport din Moscova, informeaza TASS, citand agențiile de forța rusești. Prejudiciul se ridica la 4 milioane de dolari.

Autoritatea de reglementare din domeniul concurenței din India a stabilit o amenda in suma de aproape 162 de milioane de dolari pentru compania Google pentru practici anticoncurențiale pe platforma Android destinata telefoniei mobile, informeaza BBC, citat de Rador.