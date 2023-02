Stiri pe aceeasi tema

- ”Toate lucrarile de dragare pe Dunare, desfasurate in prezent de catre partea ucraineana, care sunt executate exclusiv in cadrul frontierei de stat a Ucrainei, sunt de natura operationala curenta si vizeaza exclusiv intretinerea caii navigabile, adica asigurarea sigurantei navigatiei prin mentinerea…

- Ambasada Ucrainei in Romania transmite sambata ca lucrarile de dragare pe Dunare „vizeaza exclusiv intretinerea caii navigabile, adica asigurarea sigurantei navigatiei”, in prima reacție dupa ce Guvernul roman a reclamat Ucraina la organismele internaționale pentru lucrarile de adancire a canalului…

- Un vechi și, in același timp, un nou conflict izbucnește intre Romania și Ucraina, avand la baza insistențele Kievului de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, cu scopul de a include brațele Chilia și Bastroe ale Dunarii in rețeaua transeuropeana de transport. O reacție acida a sosit din partea…

- Beijingul continua sa-și susțina aliatul, spun

d ca invazia Federației Ruse in Ucraina a fost provocata de Statele Unite. Totodata, a condamnat inarmarea Kievului,care va duce prelungi razboiul, spune diplomația chineza, citata de dpa.

- Ambasada Ucrainei la București spune ca in ultima perioada, pe fondul adoptarii noii legi a minoritaților naționale din Ucraina, in mass-media și discursul public din Romania au aparut „informații și comentarii de natura distorsionata și manipulatoare care denatureaza realitatea”, motiv pentru care…

- Ambasada Ucrainei in Romania a cerut anchetarea celor care au defilat cu simboluri pro-ruse la parada de la Bacau. Laura Vicol, deputat PSD, califica reacția diplomaților ucraineni drept o „eroare”. Ea ii sfatuiește pe reprezentanții ambasadei sa se uite „la erorile din propria curte”, cu referire…

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat marți, 3 ianuarie, in urma paradei organizate in ajunul Anului Nou in comuna bacauana Berzunți, cand mai mulți oameni costumați in soldați ruși, precum și vehicule inscripționate cu litera „Z” au defilat pe strazi, cerand o ancheta „rapida și detaliata” a autoritaților…

- Șeful diplomației Ucrainei spune ca toate țarile civilizate sunt ținta terorii și intimidarii. Dmitro Kuleba susține ca a fost lansata o campanie de teroare și intimidare impotriva ambasadelor și consulatelor ucrainene. In ultimele zile, mai multe ambasade au primit plicuri cu explozibil, scrisori patate…