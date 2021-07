Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre Primaria Brasov si firma care administreaza locurile de parcare continua, urmand a fi transat in instanta. Primarul Allen Coliban a transmis, joi seara, un mesaj: ”Vremea firmelor de casa care praduiesc banul public a apus”. ”Parcarile se platesc, in instanta ne vom recupera…

- O noua lovitura pentru administrația Coliban. Este vorba despre procesul intentat de firma P&P SRL, care a contestat in instanța Hotararea Consiliului Local inițiata de primarul Allen Coliban, pentru rezilierea contractului referitoare la exploatarea parcarilor publice de pe domeniul public. Solutia…

- Noua echipa de fotbal FC Brașov Steagul Renaște a scindat suporterii gruparii SR Brașov. Nemulțumiti ca nu fac parte din noul proiect fotbalistic, peste 100 de stegari au protestat, in aceasta seara, in fața Primariei Brașov. Au scandat lozinci aproape doua ore și s-au manifestat pașnic. Suporterii…

- In continuare, brasovenii si turistii care ajung la Brasov au parcarea gratuita. Pe data de 6 iunie s-a implinit exact o luna de cand in municipiul Brasov nu se plateste parcarea publica. Asta deoarece scandalul dintre Primarie si firma care concesionase parcarile s-a mutat in Instanța. In tot acest…

- Raed Arafat a reacționat pe pagina sa de Facebook la noile acuzații. „Vreau sa intervin, fara sa afectez ce face DNA, care va verifica toate aspectele. Noi le-am contestat in instanța, deja. Este vorba despre ventilatoarele care urmau sa fie achiziționate din Elveția pe fonduri europene și din Coreea…

- Primaria Municipiului Brașov și Direcția de Infrastructura Sportiva au lansat astazi in dezbatere publica proiectul privind finanțarea programelor sportive din veniturile proprii ale municipiului Brașov, a anunțat primarul Allen Coliban, in cadrul dezbaterii publice care a avut loc ieri, 17 iunie, pe…

- Astazi, 6 mai, in ședința de indata, Consiliul Local a aprobat proiectul de hotarare pentru rezilierea Contractului pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare și exploatare a parcarilor cu plata de pe domeniul public al Municipiului Brașov nr. 279/04.09.2020,…

- Firma P&P, care administreaza parcarile publice din Brasov a castigat procesul cu Primaria, in prima instanta, la Curtea de Apel. Magistrații de la Tribunalul Covasna au decis vineri, sa admita cererea formulata de firma care administreaza locurile de parcare din Municipiul Brașov, astfel ca suspenda…