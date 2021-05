Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul israeliano-palestinian a intrat in a cincea zi de ostilitați. Armata israeliana a trimis trupe terestre, inclusiv tancuri, la granița cu Fașia Gaza, dar a anunțat ca deocamdata, militarii nu au intrat in teritoriul palestinian.

- Armata israeliana a doborat, vineri dimineata, o drona lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza de organizatia islamista Hamas, anunta un oficial militar israelian, potrivit mediafax. "Drona a fost urmarita si doborata", a comunicat un purtator de cuvant al armatei israeliene, conform…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut, in cursul noptii de joi spre vineri, incetarea imediata a confruntarilor militare dintre Israel si grupurile islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic. "Din respect pentru sarbatoarea Eid al-Fitr, fac apel la reducerea…

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana.

- Conflictul din Orientul Mijlociu se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul mortilor a ajuns la 83 de palestinieni și 7 israelieni.In timp ce lideri din toata lumea fac apel la pace, Israelul a respins propunerea Hamas de incetare a focului. Toate permisiile soldaților israelieni au fost anulate și au…

- Conflictul dintre Israel și islamistii din Fașia Gaza continua cu noi atacuri. O ploaie de rachete lansate de miscarea Hamas a ajuns marți seara deasupra metropolei israeliane Tel Aviv, dupa alte salve lansate luni. Israelienii au ripostat, iar numarul victimelor este in creștere de ambele parți. Aceasta…

- Tragedie in metropola israeliana Tel Aviv, acolo unde milioane de oameni au putut observa pe cer o ploaie de rachete lansate din drone, din Fașia Gaza, folosite de catre organizația terorista Hamas și Jihadul Islamic pentru a distruge mai multe sedii militare și de birouri. Acest atac vine ca urmare…

- Doua femei israeliene au fost ucise marți în orașul Așkelon, din sud, de rachetele lansate de militanții palestinieni din Fâșia Gaza, relateaza AFP."Doua femei au murit. Una avea 65 de ani, cealalta 40 de ani. Înca nu ne putem anunța identitatea", a declarat pentru AFP…