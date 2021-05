Stiri pe aceeasi tema

- Incetarea focului are la baza o propunere a Egiptului, care a promis ca militantii din Fasia Gaza vor inceta sa mai lanseze rachete daca Israelul ar recurge la o incetarea focului. Acordul de incetare a focului a intrat in vigoare vineri la 02.00 (23.00 GMT joi). Miscarile islamiste palestiniene Hamas…

- Gruparea islamista Hamas a revendicat "victoria" in recenta confruntare armata cu Israelul, conform unei declaratii a unui inalt oficial al miscarii in fata a mii de persoane adunate vineri pentru a-si manifesta bucuria in orasul Gaza dupa intrarea in vigoare a incetarii focului, informeaza vineri…

- Pe masura ce conflictul dintre Hamas și statul evreu continua, tunelurile sapate de mișcarea islamista palestiniana raman o ținta principala pentru armata israeliana. Pentru armata israeliana, tunelurile sapate de Hamas in Fașia Gaza reprezinta „coloana vertebrala” a operațiunilor mișcarii islamiste…

- Armata israeliana a pus in practica in noaptea de joi spre vineri o strategie care i-a luat prin surprindere pe luptatorii palestinieni, anunțand o ofensiva terestra care nu s-a concretizat insa. In schimb, avioanele și artileria au bombardat din aer și de dincolo de granița pozițiile expuse ale Hamas,…

- Armata israeliana a doborat, vineri dimineata, o drona lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza de organizatia islamista Hamas, anunta un oficial militar israelian, potrivit mediafax. "Drona a fost urmarita si doborata", a comunicat un purtator de cuvant al armatei israeliene, conform…

- Conflictul din Orientul Mijlociu se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul mortilor a ajuns la 83 de palestinieni și 7 israelieni.In timp ce lideri din toata lumea fac apel la pace, Israelul a respins propunerea Hamas de incetare a focului. Toate permisiile soldaților israelieni au fost anulate și au…

- Cea mai recenta runda de violenta dintre israelieni si palestinieni se intampla deoarece conflictul lung si nerezolvat dintre cele doua parti a fost lasat din nou fara solutie. Este o rana deschisa in inima Orientului Mijlociu si de aceea confruntarile violente fata in fata s-au transformat in trageri…