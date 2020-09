Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a acuzat luni Grecia de acte de „piraterie” prin faptul ca incearca sa „inarmeze” o insula demilitarizata situata in apropierea litoralului turc, al carei statut se afla in centrul tensiunilor actuale din estul Marii Mediterane, relateaza AFP.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat sambata ca orice actiune din partea Greciei vizand extinderea apelor sale teritoriale de-a lungul tarmurilor estice, spre Turcia, va fi considerata un motiv de razboi, scrie Agerpres.

- Tensiunile intre Grecia și Turcia s-au agravat in ultimele saptamani. Uniunea Europeana a anunțat vineri, 28 august, noi sancțiuni impotriva Turciei daca aceasta persista in amenințari cu continuarea prospectarii rezervelor de hidrocarburi inainte de a se stabili dimensiunea apelor teritoriale ale statelor…

- Parlamentul grec a ratificat joi seara un acord bilateral privind delimitarea zonelor maritime de exploatare a hidrocarburilor in estul Mediteranei intre Grecia si Egipt, care provoaca nemultumirea tarii vecine Turcia, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Acest acord este considerat ca o riposta…

- Parlamentul grec a ratificat joi seara un acord bilateral privind delimitarea zonelor maritime de exploatare a hidrocarburilor in estul Mediteranei intre Grecia si Egipt, care provoaca nemultumirea tarii vecine Turcia, relateaza AFP. Acest acord este considerat ca o riposta la acordul…

- Grecia, Franta, Italia si Cipru urmeaza sa efectueze un exercitiu militar comun pana vineri in estul Mediteranei, unde tensiunile dintre Atena si Ankara au crescut recent dupa descoperirea unor importante rezerve de gaz. De asemenea, Parisul a avertizat Turcia ca estul Mediteranei nu ar putea constitui…

- Nicio amenințare nu poate descuraja Turcia de la a explora resursele naturale din estul Mediteranei, a declarat miercuri președintele turc Recep Erdogan, acesta adaugând ca se așteapta ca actorii din regiune sa ia masuri pentru a detensiona situația, relateaza Reuters.„Turcia este…

- Marina turca a emis o notificare anuntand ca nava Oruc Reis va efectua sondaje seismice in estul Mediteranei in urmatoarele doua saptamani, o masura susceptibila sa alimenteze suplimentar tensiunile cu Grecia, transmite luni Reuters.Turcia si Grecia, aliate in cadrul NATO, isi disputa resurse…