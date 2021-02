Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape o luna de la momentul din care gunoaiele din sectorul 1 al Capitalei nu au mai fost ridicate, firma de salubritate Romprest a anunțat ca de joi, 17 decembrie, a inceput o acțiune de colectare a depozitelor de deseuri de pe domeniul public."Avand in vedere degradarea accentuata a starii…

- Pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei, zeci de gunoaie zac in plina strada, și asta pentru ca firma de salubrizare Romprest refuza vehement sa ridice aceste deșeuri.Vorbim despre o situație ingrijoratoare, de-a dreptul revoltatoare. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, le-a dat un ultimatum celor…

- Compania de salubritate Romprest ameninta ca da in judecata Primaria Sectorului 1, deoarece nu si-a mai primit banii de luni de zile. In replica, primarul Clotilde Armand acuza compania de interese ascunse. Purtatorul de cuvant al firmei care asigura salubrizarea in Sectorul 1, Sorin Velicu, a declarat…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armande, il critica pe Nicușor Dan pentru afirmațiile privind situația gunoaielor din Sectorului 1: „Il rog sa nu mai complice inutil lucrurile”. „Am ascultat declarațiile Primarului General privind situația gunoaielor din Sectorului 1. Acum, nu știu daca…

- Contractul dintre Primaria Sectorului 1 și operatorul de salubritate a devenit subiect de disputa intre primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și Clotilde Armand, edilul sectorului 1. Nicușor Dan susține ca Primaria Sectorului 1 trebuie sa respecte contractul și sa plateasca pentru ridicarea gunoaielor,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, considera ca Primaria Sectorului 1, condusa de Clotilde Armand, trebuie sa onoreze contractul care este in vigoare cu firma de salubritate și sa se asigure ca gunoiul este ridicat de pe strazi.

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirma ca ”vremea dezmatului si populismului bugetar din cel mai bogat sector al Capitalei a trecut”, iar banii vor fi alocati rational, pentru proiecte care sa duca la dezvoltarea comunitatii. Reprezentantii Primariei Sector 1 vorbesc despre un deficit de…