"Am avut o surpriza neplacuta ieri, cand am primit raspunsul Parchetului de pe langa Judecatoria Moinesti (judetul Bacau, n.r.), legat de plangerile penale depuse inca de anul trecut, dupa evenimentele din cimitirul militar din Valea Uzului. Prin acest raspuns am fost instiintat ca s-au comasat cinci plangeri diferite, care au avut ca si subiect aproximativ aceleasi fapte, din care una a fost depusa de colegul meu Mezei Janos, in numele Partidului Civic Maghiar, doua au fost depuse de PPMT, restul de organizatii civile si o persoana fizica. De fapt, toate infractiunile amintite au fost considerate…