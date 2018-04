Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump va lansa un atac ”foarte curand sau nu chiar asa de curand”, iar Emmanuel Macron se va decide ”in timp util”, asta dupa ce președintele Franței a declarat ca deține dovezi asupra faptului ca regimul de la Damasc a comis atacul chimic din Siria.

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- Donald Trump a precizat pe Twitter: „Nu am spus niciodata cand ar urma sa aiba loc un atac asupra Siriei. Ar putea sa fie foarte curand sau nu chiar asa de curand! Oricum, SUA, sub administratia mea, au scapat zona de ISIS. Unde ne sunt multumirile?”. Never said when an attack on Syria would…

- Rusia a afimat, duminica, ca regimul sirian nu a folosit arme chimice in timpul raidurilor sale impotriva rebelilor din Douma, in Ghouta de Est, contrar suspiciunilor pe care le au Statele Unite, relateaza AFP.

- "Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice", a afirmat McMaster. "Este timpul pentru ca toate natiunile sa-i faca raspunzatoru pe regimul sirian si pe sponsorii sai pentru actiunile lor", a adaugat el.McMaster, general de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Parisul va efectua atacuri in Siria daca se dovedeste ca regimul de la Damasc a folosit arme chimice impotriva populatiei civile, informeaza site-ul postului France 24.

