- Azerii au sarbatorit pe strazile din Baku dupa ce președintele Ilham Aliyev a anunțat duminica ca forțele țarii sale au capturat Shusha, al doilea oraș ca marime din enclava Nagorno-Karabakh, anunța Reuters. Oficialii armeni au negat ca orașul ar fi fost capturat.Shusha, pe care armenii il…

- Președintele azer, Ilham Aliyev, a anunțat ca forțele Azerbaidjanului au preluat controlul in orașul Shusha, al doilea ca marime din enclava Nagorno Karabah - o afirmație pe care oficialii armeni au negat-o. Orașul, pe care armenii il numesc Shushi, are importanța culturala și strategica pentru ambele…

- Oficiali din Nagorno-Karabah, provincie azera locuita de o majoritate de etnici armeni, au anuntat, duminica, ca tinte civile din capitala regiunii disputate au fost atacate cu rachete lansate de armata azera, informeaza luni dpa. Arayik Harutyunyan, liderul regiunii separatiste, locuita majoritar de…

- Noi tiruri, urmate de explozii, au zguduit duminica Stepankert, principalul oras din regiunea separatista Nargorno-Karabah, unde separatistii armeni sunt în conflict cu fortele azere, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Sirenele de alarma au sunat în jurul orei locale 09.30 (05.30 GMT)…

- Noi tiruri, urmate de explozii, au zguduit duminica Stepankert, principalul oras din regiunea separatista Nargorno-Karabah, unde separatistii armeni sunt in conflict cu fortele azere, relateaza AFP, preluata de Agerpres . Sirenele de alarma au sunat in jurul orei locale 09.30 (05.30 GMT) in oras, dupa…

- Un autocar la bordul caruia se aflau jurnalisti rusi si armeni, dar si un american, prezentat ca fiind un ”voluntar”, a fost atins de tiruri de artilerie in enclava separatsita azera Nagorno Karabah, potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti, care precizeaza ca incidentul nu s-a soldat cu victime,…

- Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare totala a armatei in urma confruntarilor din regiunea disputata Nagorno-Karabah cu Azerbaidjanul, a anuntat ieri premierul armean Nikol Pashinyan, au transmia Reuters, AFP si dpa, preluate de Agerpres. ”Sustinem ferm statul nostru, armata noastra…

- Un conflict vechi de 40 de ani intre Armenia și Azerbaidjan in regiunea Nagorno-Karabah, disputata de ambele state, s-a reincalzit in ultimele zile, dupa mai multe schimburi de focuri soldate cu morți printre civili in ambele tabere, scrie BBC News. Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare…