- O reuniune de urgenta cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din regiunea disputata Nagorno-Karabah urmeaza sa aiba loc marti la cererea unor tari europene, au afirmat luni surse diplomatice, relateaza AFP. Germania si Franta sunt la originea acestei initiative, dar alte…

- Luptele dintre Armenia si Azerbaidjan in legatura cu regiunea disputata Nagorno-Karabah nu au afectat inca livrarile de resurse energetice din regiune, insa ar putea intrerupe exporturile de petrol si gaze naturale daca conflictul va escalada, sustin analistii intervievati luni de Reuters.Azerbaidjan,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica încetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016.Citește mai mult pe Digi24.ro

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica incetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016, informeaza AFP."Este important sa depunem toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare…

- Autoritațile armene au decretat mobilizarea generala și legea marțiala, duminica, dupa ce noi confruntari au izbucnit între separatiștii din Nagorno-Karabah, susținuți de Erevan, și forțele azere, scrie AFP."Legea marțiala și mobilizarea generala sunt decretate în Armenia. Cer…

- Armenia a anunțat moartea a doi ofițeri. Ambele state se acuza reciproc de bombardarea zonelor civile de la granita. Conflictul dintre cele doua foste state sovietice asupra teritoriului Nagorno-Karabakh ramane fara rezolvare, insa luptele recente s-au dus in Tavush, o zona aflata…

- Conflictul armeano-azer dateaza din perioada sovietica, cand la sfarsitul anilor '80 teritoriul azer Nagorno-Karabah, locuit de o majoritate de etnici armeni, a cerut alipirea la Armenia vecina, dupa care a izbucnit un razboi care a provocat aproximativ 25.000 de morti. Azerbaidjanul sustine ca o…

- Conflictul dintre fortele regimului sirian si luptatorii organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) s-a soldat cu aproape cincizeci de morti in ultimele 48 de ore in regiunea desertica din centrul Siriei, informeaza AFP. In provincia Homs din centrul tarii, luptele si atacurile aeriene ale aviatiei ruse,…