- Intr-o declarație facuta la inceputul acestei saptamani, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Armeniei sa se retraga imediat din teritoriile ocupate in Azerbaidjan. În caz contrar, Ankara este disponibila sa vina în sprijinul Azerbaidjanului, transmite Reuters, citata…

- Autoritatile turce au ordonat vineri arestarea a 82 de persoane, printre care se numara membri ai unui partid pro-kurd de opozitie, in legatura cu proteste violente desfasurate in 2014 impotriva asedierii orasului sirian kurd Kobane de catre militanti ai Statului Islamic (SI), transmite Reuters. La…

- Turcia va trimite o a doua nava de forare in Marea Neagra, a anuntat duminica ministrul Energiei, Fatih Donmez, la cateva saptamani dupa ce tara a anuntat cea mai mare descoperire de gaze naturale a sa in regiune, transmite News.ro.”Nava noastra de forare Kanuni, a carei pregatire este in…

- Presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Robert Spano, a facut apel joi la Ankara sa puna in aplicare deciziile Curtii, in cadrul unei vizite in Turcia care atrage critici din cauza incalcarilor asupra drepturilor omului de care este acuzat regimul turc, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.In…

- Nava de explorare Fatih a descoperit un zacamant de 320 de miliarde de metri cubi de gaz in Marea Neagra.Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat descoperirea in Marea Neagra a celui mai mare zacamant de gaze naturale din istoria Turciei, potrivit antena3.ro. "Astazi, vreau sa anunt o informatie…

- Autoritatile din Turcia au inceput sambata inspectiile la Hagia Sofia pentru pregatirile logistice de transformare a fostului muzeu in moschee compatibila cu rugaciunile islamice, la o zi dupa ce Ankara a anuntat reconversia acestui loc legendar, relateaza DPA. Presedintele turc Recep…

- Autoritatile din Turcia au anuntat, miercuri, arestarea a 11 persoane in ancheta privind scufundarea unei ambarcatiuni care transporta zeci de imigranti, informeaza cotidianul Le Figaro.O ambarcatiune care transporta 55-60 de imigranti din Pakistan, Afganistan si Iran s-a scufundat in cursul…