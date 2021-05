Conflictul din Gaza – Instagram schimbă algoritmul după ce a fost acuzată de părtinire Aplicatia a favorizat continutul original in functia sa „Stories” in detrimentul postarilor existente si repartajate, dar acum le va trata egal, a anuntat. Sistemul actual a avut „un impact mai mare decat era asteptat” asupra unor tipuri de postari. Dar acesta a fost un efect secundar neintentionat si nu o ancercare de a cenzura anumite puncte de vedere, a transmis Instagram. In timpul recentului conflict, platformele de social media au fost folosite utilizate intens pentru a raspandi mesaje de sustinere de ambele parti. Multe dintre mesajele pro-palestiniene au fost distribuite la scara larga,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook nu va mai interzice publicarea teoriilor care afirma ca virusul SARS-CoV-2 a fost creat de om, intr-un moment in care ipoteza unui accident de laborator in China revine in dezbaterea americana, potrivit France Presse. "In lumina investigatiilor actuale asupra originilor COVID-19 si a consultarilor…

- Facebook va incuraja oamenii sa citeasca articolele inainte sa le distribuie, pentru a limita raspandirea informatiilor false. Facebook a inceput sa testeze o noua interfata, prin care este afisat, pe jumatatea inferioara a ecranului, un mesaj nou atunci cand oamenii folosesc functia Share…

- Instagram ascunde like-urile, daca utilizatorii doresc acest lucru. La doi ani dupa ce a inceput sa experimenteze ascunderea like-urilor, Instagram trece la un nou capitol, pe aceeasi tema. De data aceasta, insa, in loc sa o faca discretionar, Instagram muta decizia in curtea utilizatorilor. In cadrul…

- La doi ani dupa ce a inceput sa experimenteze ascunderea like-urilor, Instagram trece la un nou capitol, pe aceeasi tema. De data aceasta, insa, in loc sa o faca discretionar, Instagram muta decizia in curtea utilizatorilor. In cadrul noului test, utilizatorii pot hotari singuri daca vor sau nu sa vada…

- La scurt timp dupa ce BuzzFeed News a scris, pe surse, ca Instagram lucreaza, in secret, la o versiune speciala pentru copiii sub 13 ani, seful platformei, Adam Mosseri, a iesit public si a confirmat informatia. Mosseri nu a oferit si informatii concrete despre ceea ce va implica Instagram pentru cei…

- Rețeaua de socializare Facebook a anunțat ca va lansa „un instrument” in Statele Unite, care sa ofere oamenilor informații despre locul in care se pot vaccina, plus o zona speciala de informare COVID-19 pe Instagram. Nu numai atat… Dupa ce a fost criticata pentru ca a permis raspandirea dezinformarii…

- ​Facebook anunța ca va marca toate postarile despre siguranța vaccinurilor printr-un text standard care spune ca acestea sunt testate inainte de a fi aprobate. Facebook, care a fost intens criticata pentru ca nu a luat destule masuri impotriva raspandirii dezinformarilor in rețea, a incercat, in ultimele…

- ​Facebook anunța ca va marca toate postarile despre siguranța vaccinurilor printr-un text standard care spune ca acestea sunt testate înainte de a fi aprobate. Facebook, care a fost intens criticata pentru ca nu a luat destule masuri împotriva raspândirii dezinformarilor în rețea,…