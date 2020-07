Stiri pe aceeasi tema

- Un nou acord de incetare a focului "complet si atotcuprinzator" va fi implementat de luni in estul Ucrainei, a anuntat miercuri seara administratia prezidentiala de la Kiev, transmite dpa potrivit Agerpres. Acordul a fost anuntat mai devreme si de reprezentanti ai separatistilor pro-rusi din regiunile…

- Estonia a trimis marti un lot de 2.400 de pistoale Makarov in Ucraina. Armele sunt destinate armatei tarii vecine, care se confrunta cu o rebeliune prorusa in regiunile estice Donetk si Lugansk.

- Avioanele rusești au bombardat marți seara și miercuri dimineața ultima zona majora controlata de rebeli pentru prima oara de dupa acordul de încetare a focului din luna martie, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Moscow Times. Rușii au lovit în zona…

- Planul european de redresare a fost bine primit de Italia si Spania care vor primi partea leului, dar cu rezerve din partea ''frugalilor''. Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca negocierile asupra planului de 750 de miliarde de euro vor fi ''dificile'' si nu se vor incheia pana la summitul…

- Ultimele cifre privind evolutia pandemiei COVID-19 in Germania sunt ''foarte satisfacatoare'', a estimate, miercuri, cancelarul Angela Merkel, dupa o reuniune cu liderii de landuri si a validat continuarea relaxarii restrictiilor.

- Reuniunea destinata promovarii procesului de pace in estul Ucrainei a ministrilor de externe din formatul Normandia (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), desfasurata joi in sistem de videoconferinta, s-a incheiat fara rezultate concrete, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In cadrul reuniunii…

