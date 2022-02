Stiri pe aceeasi tema

- Umbra razboiului planeaza tot mai puternic la granițele Ucrainei. Rusia ar putea ataca in orice moment! Este un avertisment care vine din tot mai multe cancelarii occidentale. Acolo unde se fac si strategii diplomatice si militare, inclusiv pentru Romania.

- Loteria testelor Covid. Cât de (in)eficiente sunt cele din școli și farmacii ● ​Criza din Ucraina: Cât de pregatita este România sa primeasca refugiați ● Ionuț Dumitru : Înainte de introducerea impozitului progresiv, statul ar trebui sa dovedeasca ca strânge macar cota…

- Intreaga lume asista la atitudinea și postura agresiva adoptata de catre Federația Rusa in ultimele cateva luni atat fața de vecina ei, Ucraina, cat și fața de structuri occidentale precum NATO și Uniunea Europeana. Observatorii din Romania ar trebui sa fie și ei interesați de modul in care creșterea…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate joi de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, spune despre situația dintre Rusia și Ucraina, ca alianța va proteja statele membre. “In primul rand suntem intr-un proces de intensa consultare in interiorul alianței in contextul agresiunilor agresive pe care Federația Rusa le executa in și in jurul…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…