- Umbra razboiului planeaza tot mai puternic la granițele Ucrainei. Rusia ar putea ataca in orice moment! Este un avertisment care vine din tot mai multe cancelarii occidentale. Acolo unde se fac si strategii diplomatice si militare, inclusiv pentru Romania.

- Situatia de acum din piata energiei din Romania este cauzata, pe langa contextul european, de lipsa investitiilor in capacitati noi de productie, dar si de faptul ca, desi avem resurse suplimentare de gaze, acestea stau blocate din cauza legislatiei, este de parere Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni, pentru prima data, ultimele evolutii de la frontiera Ucrainei, unde Rusia a concentrat efective militare importante, creand tensiuni cu Occidentul, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Statele Unite au inclus acest subiect pe agenda saptamana trecuta,…

- Klaus Iohannis și Nicolae Ciuca, intalnire importanta pentru a analiza situația de securitate de pe Flancul Estic Presedintele Klaus Iohannis se intalnește vineri cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situatia de securitate de pe Flancul Estic, in condițiile situației explozive de la granița Ucrainei…

- Potrivit unor surse la curent cu decizia, Departamentul de Stat al SUA a permis Lituaniei, Letoniei și Estoniei sa trimita rachete de proveniența americana și alte arme în Ucraina, având în vedere ca președintele Joe Biden a estimat ca Rusia va înainta în Ucraina, potrivit…

- Se pregatesc forțele rusești pentru razboi in Ucraina? Aceasta este cu siguranța teama liderilor occidentali și a celor din Ucraina. In urma cu doar șapte ani, Vladimir Putin lua decizia de a confiscat o parte din sudul Ucrainei și a sprijinit separatiștii care au declanșat un conflict in zone mari…

- „Exista elemente care ne fac sa credem ca este ceva serios”, a declarat duminica secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, in contextul mobilizarii de forțe militare ruse la granița cu Ucraina. „Am mai avut in luna iunie, anul acesta, o mobilizare poate similara ca numar de trupe”, a spus Mircea…

- Servicul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de antivacciniști, coordonata din interiorul Rusiei, care se folosea de mesajele impotriva vaccinului pentru Covid-19 cu scopul de destabiliza ordinea sociala și politica pentru a putea acapara puterea in mai multe regiuni ucrainene, potrivit…