Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial al Casei Albe a declarat luni ca Statele Unite vor impune mai multe sanctiuni economice Turciei, daca autoritatile de la Ankara nu decid eliberarea pastorului american Andrew Brunson, relateaza Reuters.

- Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu data de 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE. Vineri, Trump a anuntat ca in cazul Turciei Washingtonul va aplica tarifele vamale de 50%…

- O delegatie de oficiali turci va merge peste doua zile la Washington pentru a discuta in legatura cu disputele existente intre SUA si Turcia, ambele fiind membre ale NATO, a informat marti CNN Turk, citand surse diplomatice, relateaza Reuters. Relatiile dintre Statele Unite si Turcia s-au inrautatit,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca limbajul amenintator al SUA nu va fi in folosul nimanui, opinie exprimata de liderul de la Ankara in timp ce relatiile dintre cele doua tari, membre ale NATO, sunt tensionate in legatura cu cazul unui pastor american arestat in Turcia…

- Turcia si Statele Unite isi pot salva relatiile diplomatice, a declarat sambata Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant al presedinelui turc Tayyip Erdgogan, dupa ce Donald Trump a amenintat ca va impune sanctiuni Ankarei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Zeci de jurnaliști și directori care lucrau pentru cotidianul turc Zaman au fost condamnați vineri de un tribunal din Ankara la 10 ani de inchisoare, fiind acuzați de legaturi cu incercarea de lovitura de stat care a avut loc anul trecut in Turcia, anunța Amnesty International, conform Reuters, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, luni, Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), ca Statele Unite „vor face ceva” daca nu vor fi tratate corespunzator, la doar cateva ore dupa ce Uniunea Europeana a spus ca taxele americane privind importurile de autoturisme vor aduce cu ele represalii,…

- Statele Unite si Turcia au convenit asupra unui plan etapizat privind orasul Manbij din nordul Siriei, informeaza Reuters, care apreciaza ca s-a evitat astfel riscul unei confruntari directe. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-au intalnit…