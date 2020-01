Conflictele israeliano-arabe. Zona fierbinte a războiului rece Conflictele dintre arabi și israelieni au inceput inca din secolul al XIX-lea in Palestina – aflata sub dominație otomana și apoi britanica și considerata de catre evreii sioniști adevaratul leagan al poporului lui Israel. Aceste conflicte minore s-au amplificat la inceputul secolului al XX-lea, atunci cand evreii au inceput alya – emigrarea spre Palestina, proces ce s-a amplificat in timpul celui de-al doilea razboi mondial și in anii imediat urmatori. Dar lunga serie a razboaielor israeliano–arabe a fost declanșata de Declarația de independența a Statului Israel – la 14 mai 1948. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

Sursa articol: historia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In weekend-ul care urmeaza, Teatrul de Stat Constanta reia comedia de succes "Niste... naroji", o adaptare de Iulian Enache dupa ciclul de poeme "La Lilieci" de Marin Sorescu. Sambata, 18 ianuarie, de la ora 19,00, publicul este invitat si la nunta, si la inmormantare, caci regizorul Iulian Enache pune…

- Scandalurile intre primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, și viceprimarul Adrian Tudor, continua și in 2020. Viceprimarul din Targu Jiu, Adrian Tudor, responsabil cu activitațile culturale in primarie, se va ocupa suplimentar și de ecarisaj. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a precizat ca…

- Gigi Becali a declarat ca, potrivit Bibliei, "femeia in functia de presedinte nu are cum". Acesta a mai spus ca presedintele Klaus Iohannis nu trebuie sa intre in dezbatere cu Viorica Dancila, pentru ca este barbat. Declaratia integrala a lui Gigi Becali AICI. Gigi Becali a facut senzatie…

- Deputatul Octavian Ticu sustine ca nu va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernulu, deoarece el a votat pentru Executivul condus de Maia Sandu. Declaratia a fost facuta inaintea sedintei Parlamentului.

- Presedintele tarii, Igor Dodon, este impotriva ca premierul sa-si asume raspunderea pentru numirea Procurorului General. Declaratia a fost facuta de presedintele tarii, in cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune.

- Senatorul Daniel Zamfir, fost presedinte ALDE Brasov, ii cere premierului desemnat Ludovic Orban sa-si faca publice declaratiile de avere si de interese. Demersul lui Zamfir vine dupa ce s-a aflat ca liderul PNL este angajat la firma de avocatura a lui Doru Traila, avocatul Alinei Bica."SITUATIE…

- Fantomele mortilor din Colectiv il urmaresc pe Raed Arafat. premierul desemnat Ludovic Orban a anunta evaluare activitatii sale la ISU dupa aparitia ultimelro inregistrari aparute. "Trebuie ministrul de Interne, dupa ce va intra in funcție, sa faca o evaluare extrem de serioasa a activitații ISU,…

- Candidatul pentru funcția de primar al capitalei susține ca orice opțiune de modificare a tarifului trebuie sa vina în corespundere cu, cel puțin, trei lucruri principiale. Este vorba despre majorarea salariilor și pensiilor, asigurarea de catre transportatori a unor servicii de calitate și…