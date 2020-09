Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Timisoara au deschis o ancheta dupa ce o masina aflat in trafic a fost oprita intr-o intersectie, iar mai multi indivizi coborati dintr-o masina au inceput sa loveasca autoturismul blocat.

- Ziarul Unirea FOTO| Pericol de EXPLOZIE pe șoseaua Timișoara – Arad: Incendiu la un camion incarcat cu AZOTAT DE AMONIU. Pompierii, in alerta, trafic blocat pe sute de metri Alerta maxima in zona localitații timișene Sanandrei, pe drumul ce leaga Timișoara de Arad. Una dintre roțile autotrenului a facut…

- La data de 3 august 2020, in jurul orei 19.40, pe strada Clujului din Blaj, o fetița de 5 ani, a fost acroșata de un autoturism, dupa ce ar fi fost scapata de sub supraveghere și ar fi traversat strada fara sa se asigure. Conducatorul auto și-a continuat deplasarea, fara incuvințarea poliției. In urma…

- "In jurul orei 18.00, politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Fat Frumos a avut loc o altercatie in trafic, intre doi conducatori auto, unul dintre acestia amenintandu-l pe celalalt cu un pistol. Autoturismul cu care se deplasa barbatul a fost depistat de politisti la scurt timp,…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara anunta ca punctul de trecere Cenad - Kiszombor (Ungaria) ramane deschis doar pentru tranzitul mijloacelor de transport marfa pana la 7,5 tone si pentru lucratorii transfrontalieri.Potrivit unui comunicat de presa, de sambata, al Inspectoratului…

- Incepand cu data de 08.07.2020, ora 07,00 pana in data de 09.07.2020, ora 07,00 se inchide circulația rutiera in Timisoara, pe strada... The post Se inchide circulatia pe inca o strada cu trafic intens din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un deținut in varsta de 25 de ani a evadat sambata de la un punct de lucru din Satu Mare. El este acum cautat de polițiști, transmite Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP), scrie Hotnews.roConform datelor de la ANP, sambata, in jurul orei 11:30, s-a constatat ca detinutul Varga Marius, in…

- Un adolescent de 15 ani a fost batut de doi tineri, la Timisoara, pe strada Transilvania, iar intreaga scena a fost filmata. Politia a deschis dosar penal in acest caz. Potrivit politistilor, mama copilului de 15 ani a sunat la 112, dupa ce fiul ei a venit acasa si i-a spus ce s-a petrecut.…