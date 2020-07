Conflict UE – Marea Britanie pe subiectul viitorului vaccin contra Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- Organizare și comunicare, in loc de haos și disperare. Un program de evaluare aleatorie a terapiei COVID-19 din Marea Britanie se remarca printre zecile de studii clinice in curs de desfașurare, scrie celebra revista Science. Implicand peste 12.000 de participanți din sute de spitale, efortul oamenilor…

- Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, ar fi declarat ca Organizația Mondiala a Sanatații i-a oferit 20 de milioane de dolari SUA pentru a otravi o bautura tonica pe baza de plante pe care a promovat-o ca tratament pentru Covid-19. Adevarul este ca președintele Madagascarului a promovat bautura…

- Trei membri ai grupului de lucru coronavirus al Casei Albe au intrat in carantina dupa ce au luat contact cu persoane testate pozitiv pentru Covid-19, scrie The Guardian. Se intampla exact cand premierul britanic, Boris Johnson, se pregatește sa dezvaluie „foaia de parcurs” catre o noua normalitate,…

- Boris Johnson, premierul Regatului Unit, a dezvaluit ca guvernul britanic a facut planuri de urgența pentru moartea sa, intrucat starea lui s-a deteriorat in timp ce lupta cu COVID-19 in spital luna trecuta. Intr-un interviu acordat ziarului The Sun duminica, Johnson a spus ca medicii i-au dat „litri…

- Izolarea sociala este la fel de nociva pentru sanatate ca fumatul a 15 țigari pe zi, a avertizat un expert care ofera consultanța guvernului britanic in domeniul masurilor anti-Covid 19, potrivit publicației ”The Telegraph”. Pe masura ce oamenii raman departe de rude și de prieteni, cresc temerile privind…

- Intoxicațiile accidentale in SUA au crescut dramatic in timpul pandemiei Covid-19, dar și in Marea Britanie. 45.550 de apeluri legate de expunerea la dezinfectant și agenți de curațare au fost inregistrate de la inceputul crizei sanitare, peste ocean, aproape doua treimi din incidente au implicat inalbitor…

- Numarul de persoane care au murit cu coronavirus in Marea Britanie a trecut de 26.000, deoarece cifrele oficiale includ decesele in comunitate, cum ar fi in casele de ingrijire, pentru prima data, transmite bbc.com. Secretarul de externe a declarat ca acest lucru nu reprezinta „o creștere brusca”, deoarece…

