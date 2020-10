Conflict stins cu focuri de avertisment, în Prahova. A fost nevoie și de intervenția mascaților Un scandal izbucnit la Tinosu, duminica seara, a dus la o adevarata desfașurare de forțe pentru calmarea scandalagiilor. IJP Prahova a anunțat ca la eveniment au intervenit și luptatorii Serviciului Acțiuni Speciale, iar polițiștii au tras un foc de avertisment ca sa-i potoleasca pe cei implicați. Noua persoane, dintre care șase femei, au ajuns apoi la Poliție, pentru audieri. "In aceasta seara, in jurul orei 19.10 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Cocoraștii Colț au fost sesizați ca in comuna Tinosu are loc un scandal intre mai multe persoane. La fața… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal in care au fost implicate noua persoane, sase femei si trei barbati, a avut loc, duminica seara, in comuna prahoveana Tinosu, unul dintre politistii sositi la fata locului folosind armamentul din dotare in conditiile in care cei implicati nu s-au supus somatiei verbale, a informat Inspectoratul…

- Un scandal in care au fost implicate noua persoane, sase femei si trei barbati, a avut loc, duminica seara, in comuna prahoveana Tinosu, unul dintre politistii sositi la fata locului folosind armamentul din dotare in conditiile in care cei implicati nu s-au supus somatiei verbale, a informat Inspectoratul…

- Un polițist a folosit, duminica seara, in comuna prahoveana Tinosu, pistolul pentru a opri un scandal de proporții intre mai multe persoane, potrivit Mediafax.Polițiștii din Cocoraștii Colț au fost sesizați ca in comuna Tinosu are loc un scandal intre mai multe persoane. La fața locului…

- Echipajele SMURD Bistrița-Nasaud intervin in localitatea bistrițeana Purcarete, intr-o zona greu accesibila, unde un barbat a fost lovit de un lemn intr-o padure. A fost solicitata intervenția elicopterului SMURD de la baza Jibou. Un barbat de aproximativ 55 de ani a fost lovit, sambata, de un lemn…

- Polițiștii galațeni au tras mai multe focuri de arma pentru a prinde doi tineri care inființasera o cultura de cannabis intr-o padure aflata la ieșirea din orașul Galați. Unul dintre barbați a fost reținut. Cei doi ar fi inceput sa planteze cannabis in luna iulie. Incidentul a avut loc luni, relateaza…

- F.T. Parca pe zi ce trece creste numarul amenzilor date de catre agentii rutieri celor care se urca bauti la volan. Astfel, in ultimele trei zile (perioada sambata, 5 septembrie – luni, 7 septembrie a.c.) polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Prahova au acționat pentru depistarea conducatorilor…

- V. S. Taierea arborilor nemarcați este una dintre infracțiunile la regimul silvic des intalnita in toate zonele țarii, iar județul Prahova nu face excepție. Recent, polițiștii Secției de Poliție Rurala Cocoraștii Colț s-au autosesizat cu privire la o posibila taiere fara drept a mai multor arbori nemarcați,…

- F. T. In seara zilei de 9 august, a.c, in jurul orei 22.00, angajati ai Secției de Poliție nr.1 Ploiești au fost sesizați ca o persoana agitata „agreseaza verbal” – dupa cum folosesc, elegant, expresia reprezentantii IPJ Prahova, iar noi ne permitem sa scriem ca a injurat – mai multe persoane pe o strada…