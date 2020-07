Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE luni, 20 iulie 2020, ora 13:00. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut cu 681 de noi imbolnaviri, ajungand la totalul de 38.139, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica.

- Situația devine ingrijoratoare la Spitalul Clinic de Urgența Sf. Apostol Andrei, din Galați, dupa ce alte 10 cadre medicale au aflat, in ultimele 24 de ore, ca sunt infectate cu noul coronavirus. Numarul total al cazurilor de imbolnavire ajunge la 95.

- Situatie extrem de grava la Spitalul de Urgenta din Galati. 38 de angajati si 9 pacienti au fost diagnosticati cu COVID-19 in ultimele zile. Medicii si asistentele medicale ramasi muncesc pana la epuizare pentru a suplini lipsa colegilor lor care au fost internati pentru tratament de specialitate.

- E scandal la Spitalul de urgența din Galați, dupa ce mai mulți pacienți au reclamat ca nu sunt internați daca nu vin cu rezultatele testelor pentru COVID-19 facute in privat, pe banii lor! Conducerea unitații sanitare neaga acuzațiile și susține ca oamenii sunt testați

- A fost inregistrat primul deces in orașul Cugir al unei persoane infectate cu COVID-19. Reamintim ca numarul total al deceselor raportate oficial in județul Alba pana vineri a ajuns la 14. La Cugir, sunt in total 34 de cazuri de imbolnaviri confirmate, din care 19 persoane sunt vindecate. Citește și…

- Cele mai multe cazuri de infectare sunt in Suceava – 2.899 si in Bucuresti – 1.354. In sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva sunt internate 255 de persoane. Numarul celor vindecati de COVID-19 se apropie de 5 mii. Pana ieri, la nivel national, au fost prelucrate aproape 200 de mii de teste. Sursa…

- Autoritațile anunța luni dimineața 11 noi decese din cauza Covid-19. Romania a depașit 800 de decese. Trei victime provin de la caminul de batrani din Galați. Deces 791 - Barbat, 68 ani, județ Galați. ...

- DILEMA….Rasturnare de situatie, complet neasteptata, in cazul barbatului care s-a spanzurat de suparare ca fusese amendat pentru nerespectarea izolarii la domiciliu! Desi testul rapid a indicat ca este infectat cu noul coronavirus, rezultatele testului molecular au iesit negative! Medicii insa, ca sa…