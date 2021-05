Conflict Israel-Palestina: Peste 100 de palestinieni, inclusiv 27 de copii, au decedat în cursul zilei de luni Peste 100 de palestinieni au decedat în cursul zilei de luni în conflictul dintre mișcarea islamista palestiniana Hamas și Israel în Fâșia Gaza, au declarat joi autoritațile locale, citate de AFP.



Ministerul Sanatații din aceasta enclava palestiniana a raportat 103 morți, inclusiv 27 de copii și 580 raniți de luni. Pe partea israeliana, focul de rachete din Gaza a lasat șapte morți și zeci de raniți.



Joi seara târziu, armata israeliana a intensificat atacurile împotriva enclavei. Și sute de oameni au fugit din casele lor pentru a evita loviturile…

Sursa articol: hotnews.ro

