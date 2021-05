Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza. Bilantul in Fasia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas, a ajuns la 115 morti si peste 620 de raniti.

- CHIȘINAU, 14 mai - Sputnik. Armata israeliana a lansat atacurile terestre asupra Fașiei Gaza. "In prezent, forțele aeriene și terestre ale IDF ataca Fașia Gaza", a declarat armata intr-un comunicat. Prim-ministru israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca operațiunea din Fașia Gaza…

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana. Deocamdata, nu este vorba de o invazie, dar militari israelieni…

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat, joi dupa-amiaza, o unitate de informatii a organizatiei islamiste Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, precum si apartamentele unor lideri islamisti, informeaza cotidianul Times of Israel. Conform armatei israeliene,…

- Orașul Sderot se afla in apropierea teritoriului palestinian. Intr-un comunicat, serviciile de urgența au transmis ca nu au putut salva copilul din cauza gravitații ranilor sale, fara a specifica natura leziunilor.Atacurile au continuat și miercuri. Dimineața, Israelul a efectuat sute de lovituri aeriene…

- In cea mai grava escaladare a conflictului cu palestinienii din ultimii 7 ani, Israelul este supus unui baraj de rachete Hamas, de o intensitate fara precedent. De 48 de ore ploua cu rachete asupra orașelor din sudul și centrul țarii, unde traiesc și un sfert de milion de israelieni de origine romana.…

- Israelul isi va 'intensifica' atacurile impotriva Hamas, a avertizat marti premierul Benjamin Netanyahu dupa moartea a doua israeliene in urma unor tiruri de rachete dinspre Fasia Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul acestei miscari islamiste armate, transmite AFP, citat de agerpres. 'Incepand…

- Israelul isi va 'intensifica' atacurile impotriva Hamas, a avertizat marti premierul Benjamin Netanyahu dupa moartea a doua israeliene in urma unor tiruri de rachete dinspre Fasia Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul acestei miscari islamiste armate, transmite AFP. 'Incepand de…