47 de beneficiari și 28 de angajați ai unui centru pentru persoane dependente din București au fost depistați pozitivi la testarea COVID-19, a anunțat, marți, Direcția de Sanatate Publica, alaturi de sancțiuni in valoare de 20.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de protecție. Testele au fost facute insa de Directia Generala de Asistenta Sociala a […]