- Un tanar, din comuna gorjeana Bustuchin, a sunat ieri la 112 și a cerut ajutor, dupa ce in familia sa ar fi avut loc un conflict, provocat de tatal sau. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul ca, in timp ce se aflau la domiciliul comun, din comuna Bustuchin, pe fondul…

- Aproape 40.000 de etnici ucraineni care traiesc in satele si comunele situate pe Valea Viseului si a Ruscovei sarbatoresc Craciunul batran sau Craciunul pe rit vechi. Din nefericire, pandemia i-a obligat pe colindatori, inclusiv pe copii, sa renunte in a vesti Nasterea Domnului din casa in casa, asa…

- Un barbat din comuna Moisei, județul Maramureș a amenințat cu moartea mai mulți polițiști chemați de vecinii acestuia, care au reclamat muzica tare. Barbatul a devenit agresiv la vederea oamenilor legii. Un barbat din comuna Moisei este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj, dupa ce…

- Conducerea IPJ Maramures a demarat o cercetare interna dupa aparitia in spatiul public a unor imagini filmate la interventia in comuna Ardusat a politistilor din localitate si de la Serviciul Arme, Explozibili si Substante Toxice, insotiti de luptatori din Serviciul de Actiuni Speciale, secvente…

- Polițiștii gorjeni au emis ieri doua ordine de protecție impotriva unor barbați acuzați de violența in familie. Astfel, oamenii legii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunești au fost sesizati prin apelul 112 de catre o femeie, de 46 de ani, din comuna Scoarța cu privire la faptul ca a avut…

- In urma voturile exprimate in comuna Poienile de sub Munte, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: PSD – 1127 de voturi AUR – 487 de voturi USRPLUS – 176 de voturi PNL – 160 de voturi. The post Rezultate finale Alegeri Parlamentare comuna Poienile de sub Munte: PSD caștiga cu 1127 de voturi appeared…

- In perioada 20-22 noiembrie, pe raza județului Maramureș, in cinci situatii s-a solicitat interventia poliției pentru a oferi sprijin victimelor violenței domestice. In patru cazuri autorii și-au agresat soțiile/partenerele de viața, iar intr-un caz un fiu și-a agresat tatal și l-a amenințat cu un cuțit.…

- Localnicii din catunul Luhei, Poienile de Sub Munte, au solicitat ca asfaltarea Drumul Judetean 187 sa fie prelungita cu inca 4 kilometri decat lungimea cuprinsa in programul inițial. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, impreuna cu primarul din Poienile de Sub Munte, Alexa Chifa,…