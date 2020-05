Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit groaznic pentru o femeie de 41 de ani, din comuna Crasna care a murit dupa ce a fost atacata de mai multi caini din rasa ciobanesc carpatin, care apartin unui cioban care ii lasase liberi, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu,…

- O fetita de 11 ani, din judetul Gorj, a murit, miercuri, dupa ce a fost lovita in plin de o masina. Accidentul s-a produs pe DN 66, in comuna Plopsoru, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit primelor informatii, victima se afla, miercuri, pe o bicicleta si a incercat sa traverseze un drum…

- Mai multe persoane care intentionau sa vanda un cal, in comuna Bradeni din judetul Sibiu, au intrat in conflict cu politistii care incercau sa-i determine sa respecte distantarea sociala. Scandalagiii au atacat politistii cu pietre si lopeti si i-au amenintat cu moartea, fiind avariate trei autospeciale…

- Ziua și scandalul in Romania. Dupa ce romii din mai multe localitați s-au luat la bataie intre ei, aflam ca inca un scandal a avut loc in plina strada, intr-o comuna din Gorj. Zece persoane au fost retinute, dupa ce s-au batut din cauza muzicii și a alcoolului. Noua barbati si o tanara de 18 ani,…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:20, ca o persoana a cazut intr-o fosa septica dintr-o gospodarie, in localitatea Salișca. In comuna Cațcau intervin de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala, un echipaj de prim-ajutor, dar și polițiștii.…

- Un barbat de 73 de ani, agent de paza pe un șantier, a murit, marți, dupa ce a cazut in puțul liftului unui bloc aflat in construcție in comuna Baciu.Reprezentanții ISU Cluj au declarat ca trupul barbatului a fost transportat la IML in vederea efectuarii necropsiei, potrivit Mediafax.ro.…

- Doi frati dintr-o comuna din Alba au fost retinuti de politisti dupa ce l-au agresat pe un barbat si l-au legat de un arbore, pentru a-l impiedica sa sesizeze evenimentul, tinerii fiind cercetati pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate si lovire sau alte violente.Potrivit…