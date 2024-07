Unirea Slobozia și FCSB au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 2 din Superliga. Mihai Pintilii (39 de ani), antrenorul secund al campioanei, s-a certat cu un suporter in parcarea stadionului din Clinceni. FCSB inca așteapta prima victorie in sezonul 2024/2025 din Superliga. A remizat cu U Cluj in prima runda, scor 1-1, iar vineri a fost egalata in minutul 90 de nou-promovata Unirea Slobozia. FCSB a fost susținuta de aproximativ 1.500 de spectatori la Clinceni. ...