Crimă în Timiș. Și-a omorât soțul cu mai multe lovituri de cuțit

Zi sângeroasă într-o familie din localitatea Checea, județul Timiș. Un bărbat a fost ucis din mai multe lovituri de cuțit chiar... The post Crimă în Timiș. Și-a omorât soțul cu mai multe lovituri de cuțit appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]