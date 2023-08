Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a refuzat marți sa susțina apelul președintelui Consiliului European, Charles Michel, de a pregati extinderea Uniunii Europene pina in 2030. O purtatoare de cuvint a organismului executiv al UE, intrebata de jurnaliști daca susține pregatirile pentru extindere inainte de sfirșitul…

- Republica Moldova s-a alaturat la sancțiunile Uniunii Europene impotriva Iranului, emise pentru sprijinul militar acordat Rusiei in razboiul din Ucraina. Informația a fost confirmata pentru TV8 de catre purtatorul de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe, Igor Zaharov. Potrivit unui comunicat al…

- Confruntarea dintre bașcanul Autonomiei gagauze a Republicii Moldova, Evghenia Guțul, și parlamentul local pe fondul incercarilor de aprobare a Comitetului Executiv, amenința sa se transforme intr-un serios conflict politic, care poate duce inclusiv la proteste, a declarat pentru RIA -Novosti citat…

- Comisia Europeana a propus recent prima revizuire majora a politicilor farmaceutice ale Uniunii Europene din ultimele doua decenii. Executivul UE incearca sa se asigure ca toți europenii, indiferent de naționalitate, au acces mai rapid la medicamente accesibile și care pot salva vieți. Dar bunele intenții…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara, s-a pronuntat miercuri in favoarea proiectului Comisiei Europene privind refacerea naturii. Eurodeputatii au adoptat propunerea cu 336 voturi ”pentru”, 300 de voturi ”impotriva” si 13 abtineri. Raportor in acest dosar este eurodeputatul socialist spaniol…

- Aceste noi sanctiuni constau atat in sanctiuni individuale, cat si in ”masuri in vederea luptei impotriva ocolirii”, a anuntat Suedia, care detine presedintia semestriala a Uniunii Europene. I welcome the political agreement on our 11th sanctions package. It will deal a further blow to Putin’s war machine…

- Cel puțin unu din zece cetațeni ai Uniunii Europene se simte singur aproape tot timpul, potrivit unui raport despre singuratate comandat de Comisia Europeana, scrie Euronews. Conform cercetarii, Irlanda este țara europeana cu cei mai mulți locuitori care au declarat ca se simt singuri.

- Comisia Europeana a transmis luni ca a decis sa nu prelungeasca masurile de urgenta introduse anul trecut pentru a proteja consumatorii de cresterea preturilor energiei, adaugand ca aceste masuri au contribuit la calmarea pietelor europene de energie electrica. La sfarsitul anului trecut, Uniunea Europeana,…