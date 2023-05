Stiri pe aceeasi tema

- Rreprezentantul Federatiei Parintilor, Iulian Cristache a declarat marti ca a inteles ca la ora 15.00 va avea loc o noua intalnire sindicate-Guvern. Nu consideram util ca aceasta greva ar trebui sa continue, iar examenele sa fie amanate / Nu are voie nimeni sa se joace cu un an din viata acestor elevi…

- Surse politice sustin ca premierul Nicoale Ciuca a fost neobisnuit de critic cu liderii sindicali din educatie, in timpul negocierilor in spatele usilor inchise, desfasurate azi la Palatul Victoria. Ciuca, critic cu liderii sindicali din educatie Potrivit acestor surse, Ciuca le-a explicat ca momentul…

- Negocierile de la Palatul Victoria de duminica dupa-amiaza dintre prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu și reprezentantii sindicatelor din Educatie s-au incheiat fara un rezultat concret. Drept urmare, sindicatele au anunțat la finalul discuțiilor ca vor…

- Greva generala din invatamant va fi declansata luni, 22 mai, si va continua pana cand sindicalistii vor primi din partea Guvernului o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, a declarat duminica presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Ovidiu Nistor,…

- Intalnirea pe care liderii principalelor federatii sindicale din invatamant au avut-o azi, la Palatul Victoria, cu Premierul si cu liderul PSD, nu a dus la rezultate care sa-i convinga pe reprezentantii salariatilor sa renunte la protest, a anuntat Presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant,…

- Liderii sindicali din invațamant au anunțat ca negocierile de miercuri, de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului – premierul Nicolae Ciuca și ministrul Finanțelor Adrian Caciu – au eșuat. In aceste condiții, școlile din intreaga țara vor intra in greva generala, incepand de luni, 22 mai.…

- Negocierile cu sindicatele din invațamant au EȘUAT. Va fi GREVA GENERALA in educație, de luni Negocierile Guvernului cu sindicatele din invațamant au eșuat. Va fi greva generala, de luni. Peste 100.000 de profesori intra luni in greva, in urma eșecului negocierilor dintre sindicate și Guvern, au anunțat…

- Greva de avertisment in invatamant azi, incepand cu ora 11.00. Profesorii, dar și alte categorii de personal nedidactic, sunt nemulțumiți de salariile mici și de lipsa investițiilor in Educație.