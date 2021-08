Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa sedinta coalitiei, ca este de acord cu pozitia UDMR ca pensiile speciale pentru alesii locali sa nu fie desfiintate. "Sunt de acord, trebuie sa gasim o solutie. Primarii primesc indemnizatia, doar atat. Ei nu beneficiaza de sporul de vechime sau…

- In sistemul judiciar sunt peste 9.000 de beneficari ai pensiilor speciale, iar venitul mediu este de circa 20.000 de lei, din care doar o zecime din suma este rezultat al contribuției, de lungul anilor, la fondulk de pensii.Pentru comparație, pensie medie in sistemul de stat este de 1650 de lei.Pe de…

- Premierul Florin Cîtu a declarat, luni, la întâlnirea cu primarii de municipii, ca are nevoie e implicarea tuturor primarilor si presedintilor de consilii judetene pentru atragerea banilor din PNRR si a celorlalte fonduri europene. Aflat in plina campanie interna pentru șefia PNL,…

- Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat intr-un interviu pentru HotNews.ro ca nu ar trebui sa existe pensii speciale si ca toata lumea trebuie sa primeasca pensie in functie de contributivitate. Ghinea a transmis ca nu exista consens in coalitia de guvernare pentru eliminarea tuturor…

- Indemnizația de limita de varsta pentru aleșii locali, cunoscuta și ca 'pensie speciala pentru primari', nu va fi eliminata prea curand. In coaliția de guvernare nu s-a ajuns la un acord privind urgența subiectului. Surse guvernamentale au explicat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca ținand cont de…

- ”In acest moment nu se platesc pensii speciale pentru primari. Eu, in calitate de prim-ministru, am prorogat, iar Florin Cițu a menținut masura. (...) In legea pensiilor se va reglementa acest subiect amplu, exista o comisie la nivel de coaliție, care pregatește reforma pensiilor (...) Prefer sa nu…

- ”In acest moment nu se platesc pensii speciale pentru primari. Eu, in calitate de prim-ministru, am prorogat, iar Florin Cițu a menținut masura. (...) In legea pensiilor se va reglementa acest subiect amplu, exista o comisie la nivel de coaliție, care pregatește reforma pensiilor (...) Prefer sa nu…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, joi intr-o emisiune la Digi24, o reforma a sistemului de pensii nu se poate face mai rapid de 2 ani, iar pensiile speciale vor fi eliminate pana la finalul lui 2023. El a acuzat celelalte partide ca nu au susținut prin vot eliminarea acestora, deși declarativ au avut…