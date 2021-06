Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat ca el și premierul Florin Cițu nu susțin majorarea alocațiilor de la 1 iulie. De asemenea, președintele Camerei Deputaților a menționat ca situația alocațiilor va fi discutata, cel mai probabil, ca in prima sedinta a coalitiei.

- ​Guvernul nu exclude aprobarea unei ordonanțe de urgența prin care sa amâne creșterea alocațiilor de la 1 iulie. Anunțul a fost facut joi de premierul Florin Cîțu. „Colegii mei din coalitie au fost acolo când am aprobat bugetul pe anul acesta. Am discutat anul acesta despre…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi ca probabil in prima sedinta a coalitiei se va discuta despre situatia alocatiilor pentru copii, mentionand ca el si premierul Florin Citu nu sustin o majorare de la 1 iulie.

- Deficitul fiscal al Romaniei in 2021 este estimat la 6,8% din PIB, sub tinta stabilita de autoritati, de 7,2% din PIB, precizeaza Fondul Monetar International in concluziile publicate in urma misiunii de evaluare a economiei romanesti. Potrivit documentului publicat de institutia financiara…

- Gabriela Firea reacționeaza dur dupa ce Ludovic Orban a anunțat in urma cu doua zile ca nu exista bani in bugetul statului pentru o noua creștere a alocațiilor in luna iulie. Anunțul vine dupa ce insași coaliția și-a asumat creșterea treptata a alocațiilor in mai multe tranșe pana la dublarea acestora.…

- Ion Cristoiu: PNL are nevoie ca de aer de o relansare spectaculoasa. Congresul din toamna e ultima ocazie de inviorare a partidului care traieste de ani buni pe aparatele din unitatea de urgenta de la Cotroceni. Vestea buna e ca Emil Boc nu candideaza. Vestea proasta e ca-l sprijina pe Florin Cițu.…

- Cei de la USR-PLUS au cerut schimbarea premierului Florin Cițu, iar in locul acestuia sa vina președintele PNL, Ludovic Orban. Liderul PNL a spus ca a discutat cu cei de la USR-PLUS și le-a explicat ca el este de acord cu remanierea lui Vlad Voiculescu și le-a cerut sa faca o analiza obiectiva, pentru…