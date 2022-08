Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Ecologist Roman, Danuț Pop, este de parere ca trebuie sa terminam cu „dezmatul acesta bugetar”. Declarațiile acestuia vin dupa precizarille ministrului Muncii, Marius Budai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Alegerea noului președinte al USR, Catalin Drula, restarteaza activitatea politica a filialelor locale. Dupa 2 ani de provizorat politic, liderii locali ai filialei revin pe scena publica. Ex-prefectul Mihai Tanasescu, vicepreședinte al USR Ialomița, ramane un critic radical al actualei coaliții de…

- Ce taxe vor crește de la 1 iulie. Noile masuri fiscale discutate de partidele din coaliția de guvernare Sunt pregatite noi majorari de taxe și impozite in Romania. Au fost discuții privind viitoare modificari ale Codului fiscal in ședințe paralele PSD și PNL. TVA urmeaza sa creasca la o serie de produse…

- “Sper ca saptamana aceasta, coalitia sa iasa cu o decizie. In discutia care se poarta este vorba foarte mult de ajustare. Ajustarea unor facilitati, astfel incat ele sa raspunda nevoii de dezvoltare economica, pe de o parte, iar pe de alta parte cresterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici”,…

- Nu de puține ori am auzit, unii dintre noi, sintagme de tipul: „ești prea idealist”, „ești visator”, „nu mai trai cu capul in nori”, „nu așa e viața”, „vei muri Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA – Idealismul – de ce ar fi o problema? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In conformitate cu prevederile Legii 135/2022, Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița ii anunța pe angajatorii din județ ca trebuie sa transmita in Revisal modificarile salariale prevazute incepind cu data de Post-ul ITM Dambovița le cere angajatorilor sa ia masuri pentru creșterile salariale prevazute…

Coaliția guvernamentala PSD-PNL-UDMR a "rezolvat" problema crizei economice și a efectelor generate de inflație, majorand indemnizațiile primarilor, viceprimarilor, aleșilor locali și salariile...

- In 1999 a pus bazele SC Aquaterm SRL și dupa aproape 20 de ani, mai exact in 2018, a trebuit sa ceara intrarea firmei in insolvența dupa un contract cu o unitate de stat, SC Nova Apaserv SA.