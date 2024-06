Stiri pe aceeasi tema

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.La data de 30.05.2024 procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Resita a dispus…

- Paul al Romaniei, condamnat definitiv in dosarul de corupție cunoscut sub numele de „Ferma Baneasa”, a fost localizat și preluat de polițiștii maltezi intr-o stațiune din Malta, ..... The post POSIBIL AREST PREVENTIV Paul de Romania, ridicat de poliția din Malta first appeared on Informatia Zilei .

- Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 Mai, ramane in arest preventiv, in urma deciziei Tribunalului Constanța, de marți. Acesta ceruse sa fie judecat in arest la domiciliu. Decizia instanței este definitiva. „In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 206 C.pr.pen.,…

- Un barbat a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, dupa ce a fost acuzat de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Iasi de dare de mita, ultraj, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, distrugere, amenintare. In rechizitoriul intocmit, procurorii…

- Suspectul reținut dupa perchezițiile de la Edineț din 19 martie curent, pentru trafic de droguri, a fost plasat in arest preventiv, Masura a fost aplicata la demersul procurorilor, anunța reprezentanții Procuraturii.